Kırıkkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 18 Bin 480 Makaron ve 22 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Kırıkkale'de 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 18 bin 480 adet makaron, 22 litre alkol ve 5 adet sikke ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak tütün ve içki ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, son bir haftada yapılan operasyonlarda; 18 bin 480 adet makaron, 22 litre kaçak içki, 5 adet sikke, 15 kilogram tütün, 9 adet gümrük kaçağı akıllı kol saati ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE