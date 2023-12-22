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Kırıkkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 18 Bin 480 Makaron ve 22 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

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Kırıkkale'de yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı ve 18 bin 480 adet makaron, 22 litre alkol ve 5 adet sikke ele geçirildi. Operasyonlar kaçak tütün ve içki ticareti yapan şahıslara yönelik devam ediyor.

Kırıkkale'de 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 18 bin 480 adet makaron, 22 litre alkol ve 5 adet sikke ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak tütün ve içki ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, son bir haftada yapılan operasyonlarda; 18 bin 480 adet makaron, 22 litre kaçak içki, 5 adet sikke, 15 kilogram tütün, 9 adet gümrük kaçağı akıllı kol saati ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale Haberler

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