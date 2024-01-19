Kırıkkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de 13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 102 bin 260 adet makaron, 9,5 litre kaçak içki ve 70 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılık yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, 102 bin 260 adet makaron, 70 adet gümrük kaçağı parfüm, 9,5 litre kaçak içki, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE