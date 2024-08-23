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Kırıkkale'de Kaçak Tütün ve Alkol Ticareti Operasyonu

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Kırıkkale'de yapılan operasyonlarda kaçak tütün ve alkol ticareti yaptığı tespit edilen 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de kaçak tütün ve alkol ticareti yaptığı tespit edilen 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik denetimlerini sürdürüyor. 16-22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı ticarete konu olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde, 5 bin 780 adet makaron, 519 paket sigara, 445 kilogram tütün, 85 litre etil alkol, 43 adet parfüm, 26 adet elektronik sigara likiti ve 23 kilogram nargile tütünü el konuldu.

Operasyonlar sonucunda 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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