Kırıkkale'de Kaçak Tütün Ticaretine Operasyon: 1.5 Milyon Liralık Ürün Ele Geçirildi

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1.5 milyon lira olan kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. Operasyon, Jandarma ekipleri tarafından D200 karayolu üzerinde gerçekleştirildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'de kaçak ürün ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1buçuk milyon olan çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale-Ankara D200 karayolu Delice ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları kargo aracında arama yaptı. Dedektör köpeği eşliğinde gerçekleştirilen aramada, 5 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara, 513 paket puro ve 308 adet elektronik sigara bulundu. Ürünlerin M.C. (41) ve N.E. (37) tarafından gönderildiği belirlenirken, kaçak tütün ürünlerine el konuldu. Olayla ilgili Delice Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
