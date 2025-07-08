Kırıkkale'de Kaçak Tütün Operasyonu: Binlerce Makaron ve Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Kaçak Tütün Operasyonu: Binlerce Makaron ve Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi
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Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda bir ikamette binlerce dolu ve boş makaron ile kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de kaçak tütün mamullerine yönelik düzenlenen operasyonda, bir ikamette yapılan aramada binlerce dolu ve boş makaron ile kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Ş.G. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 9 bin adet dolu makaron, 4 kilo 400 gram kıyılmış tütün, bin adet boş makaron, 253 adet TAPDK bandrolü ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında gerekli adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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