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Kırıkkale'de Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Ton Tütün ve 909 Paket Sigara Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Ton Tütün ve 909 Paket Sigara Ele Geçirildi
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Kırıkkale'de jandarma ekipleri, tütün tespit köpeği 'Alkış' ile bir kargo kamyonunda yaptığı aramada 1 ton 105 kilogram kaçak tütün ve 909 paket kaçak sigara ele geçirdi ve kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

Kırıkkale'de jandarma ekipleri, tütün tespit köpeği "Alkış" ile kargo kamyonunda yaptığı aramada 1 tonun üzerinde kaçak tütün ve yüzlerce paket kaçak sigara ele geçirdi. Operasyonda kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kargo kamyonuyla yüklü miktarda kaçak tütün nakliyesi yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli kamyonu Delice ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu. Tütün tespit köpeği "Alkış" ile kamyonda yapılan aramada, bir ton 105 kilogram kaçak tütün ve 909 paket kaçak sigara ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla kaçak tütün ve sigaralar muhafaza altına alındı. Kamyon sürücüsü M.S.K. (55) ise gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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