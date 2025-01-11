Kırıkkale'de Kaçak Silah Operasyonu: 16 Tabanca ve Binlerce Fişek Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince bir ikamete düzenlenen operasyonda 16 tabanca, binlerce fişek ve bir kalem silah ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak ateşli silah bulunduran bir ikamete operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. isimli şüpheli şahsın evinde gerçekleştirilen aramalarda, yasa dışı yollardan temin edilen silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda, 16 adet tabanca, 1 adet kalem şeklinde silah, 41 adet şarjör, bin 284 adet fişek ve 1 adet kesici alet ele geçirildi. Şüpheli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE