Kırıkkale'de Kaçak Sigara ve Makaron Operasyonu

Kırıkkale'de polis ekiplerince iki şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 22 bin 400 adet makaron ve 488 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 488 paket gümrük kaçağı sigara ve 22 bin 400 adet makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE