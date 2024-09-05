Kırıkkale'de Kaçak Sigara ve Alkol Operasyonu

Kırıkkale'de 925 paket kaçak sigara ve 20 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerinin şehir merkezinde belirlenen bir adrese düzenlediği operasyonda, 925 paket kaçak sigara ve 20 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan T.K. ve M.S. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE