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Kırıkkale'de Kaçak Makarona Operasyon: 28 Bin 500 Adet Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Kaçak Makarona Operasyon: 28 Bin 500 Adet Ele Geçirildi
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Kırıkkale'de polis ekipleri, bir aracın içinde 28 bin 500 adet kaçak makaron ele geçirirken, şüpheli H.İ.V. gözaltına alındı. Kaçakçılıkla mücadelenin sürdürüleceği açıklandı.

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir aracın içinde 28 bin 500 adet kaçak makaron ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, H.İ.V. isimli şüphelinin aracında arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 28 bin 500 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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