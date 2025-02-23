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Kırıkkale'de Kaçak Makaron Operasyonu: 46 Bin 700 Adet Ele Geçirildi

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Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda, bir aracın içine gizlenmiş 46 bin 700 adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 46 bin 700 adet kaçak makaron ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, E.T. isimli şüphelinin aracında yapılan aramada 46 bin 700 adet içi dolu makaron ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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