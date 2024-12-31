Kırıkkale'de Kaçak İçki Operasyonu: 10 Liter Etil Alkol Ele Geçirildi

Kırıkkale'de yılbaşı öncesi kaçak içki üretimine yönelik yapılan operasyonda, 10 litre etil alkol ve 8 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak içki üretimine yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde E.T. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 10 litre etil alkol, 8 litre sahte içki ve 4 adet içki yapım kiti ele geçirdi. Malzemelerin, kaçak içki üretimi amacıyla kullanıldığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden kaçak içki üretimi ve satışına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - KIRIKKALE