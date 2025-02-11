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Kırıkkale'de Kaçak Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı

Kırıkkale'de Kaçak Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı
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Kırıkkale'de düzenlenen operasyonla 10 litre kaçak etil alkol ele geçirilirken, M.D. isimli bir şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak alkol operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kaçak etil alkol operasyonu gerçekleştirildi. M.D. isimli şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında yapılan aramalarda 10 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Açıklamada, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirttildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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