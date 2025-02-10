Kırıkkale'de Kaçak Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı
Kırıkkale'de kaçak alkolden 1 şahıs gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen operasyonda 5 litre etil alkol ele geçirdi.
Kırıkkale'de kaçak alkolden gözaltına alınan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkolle mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonda 5 litre etil alkol ele geçirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde kaçak alkol bulundurduğu tespit edilen Y.İ. hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa