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Kırıkkale'de Kaçak Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı

Kırıkkale'de Kaçak Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı
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Kırıkkale'de kaçak alkolden 1 şahıs gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen operasyonda 5 litre etil alkol ele geçirdi.

Kırıkkale'de kaçak alkolden gözaltına alınan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkolle mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonda 5 litre etil alkol ele geçirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde kaçak alkol bulundurduğu tespit edilen Y.İ. hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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