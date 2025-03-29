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Kırıkkale'de Jandarma Operasyonu: İki Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Jandarma Operasyonu: İki Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, aranan iki hükümlüyü, çeşitli suçlardan dolayı yapılan operasyonda yakalayarak cezaevine teslim etti. Hükümlülerden biri resmi belgede sahtecilik, diğeri ise karşılıksız yararlanma suçundan aranıyordu.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan iki hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Keskin ilçesinde "resmi belgede sahtecilik" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U. (43) ile Balışeyh ilçesinde "karşılıksız yararlanma" suçundan hakkında 1 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan B.V. (36), jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 2 hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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