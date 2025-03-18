Kırıkkale'de Jandarma Operasyonu: 3 Hükümlü Yakalandı
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, aranan hükümlüleri yakalamak için düzenlediği operasyonlarla, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişiyi cezaevine teslim etti.
Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Operasyonla kapsamında merkez ilçe Bağlarbaşı Mahallesi'nde "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. (35), Etiler Mahallesi'nde "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B. (37), Balışeyh ilçesinde "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 1 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.D. (43), jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE