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Kırıkkale'de Jandarma Operasyonu: 3 Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Jandarma Operasyonu: 3 Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, aranan hükümlüleri yakalamak için düzenlediği operasyonlarla, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişiyi cezaevine teslim etti.

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Operasyonla kapsamında merkez ilçe Bağlarbaşı Mahallesi'nde "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. (35), Etiler Mahallesi'nde "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B. (37), Balışeyh ilçesinde "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 1 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.D. (43), jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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