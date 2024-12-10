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Kırıkkale'de İtfaiye Ekipleri Yavru Köpekleri Kurtardı

Kırıkkale'de İtfaiye Ekipleri Yavru Köpekleri Kurtardı
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Kırıkkale'de katı atık damıtma göletinde mahsur kalan 2 yavru köpek, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarılarak anneleriyle bir araya getirildi. Yavru köpeklerin sağlık kontrolleri yapıldı ve durumları iyi olarak belirlendi.

Kırıkkale'de katı atık damıtma göletinde mahsur kalan 2 yavru köpek, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarılarak annelerinin yanına kavuşturuldu.

Kırıkkale'de Katı Atık Birliği'ne ait atık damıtma göletinde mahsur kalan 2 yavru köpek, görevli personelin dikkati sayesinde fark edildi. Yavruların kurtarılması için hızlı bir operasyon başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yavru köpekleri kısa sürede güvenli bir şekilde mahsur kaldıkları göletten çıkardı. Soğuk havada donma tehlikesi geçiren yavrular, hemen bir ateşin yanında ısıtıldı. Sağlık kontrolleri yapılan yavruların durumlarının iyi olduğu belirlendi. Kurtarılan yavrular, annelerinin yanına kavuşturularak güvenli bir ortama yerleştirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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