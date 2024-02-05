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Kırıkkale'de İşçi Beton Zemine Düşerek Hayatını Kaybetti

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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir işçi, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi, hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bahşılı ilçesindeki Hacı Hidayet Doğruer Mahallesi'de vinç üzerinde çalışan A.G. (37), dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, ambulansla kaldırıldığı Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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