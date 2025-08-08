Kırıkkale'de İntihar Vakası İçin Giden Ekip Aracına Otomobil Çarptı: 3 Yaralı

Kırıkkale'de İntihar Vakası İçin Giden Ekip Aracına Otomobil Çarptı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de intihar vakasına giden sivil ekip aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Kırıkkale'de intihar vakasına giden sivil ekip aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ü. idaresindeki otomobil ile intihar vakasına giden sivil ekip aracı kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 2'si polis 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak ambulanslara taşındı. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralının da hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü: Bunu kabul edemiyorum

Açtı ağzını yumdu gözünü: Bunu kabul edemiyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de bir ilk! Mersin'de belediye otobüslerinde 'gittiğin yere kadar öde' dönemi

Türkiye'de bir ilk! Yolcular indikleri durakta ücret iadesi alabilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.