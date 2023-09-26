Kırıkkale'de intihar girişimi film gibi izlendi

Kırıkkale'de intihar girişiminde bulunan 35 yaşındaki vatandaş, elindeki jiletle önce kendine zarar verdi, ardından çatıdaki kiremitleri yola fırlattı. Caddede toplanan çok sayıda vatandaş ise olayı film gibi izledi.

Kırıkkale'de psikolojik sorunlarının olduğu öne sürülen S.B. (35), intihar girişiminde bulunmak için Zafer Caddesi'ndeki bir binanın çatısına çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şehrin en işlek iki caddesini araç trafiğine kapattı. 35 yaşındaki vatandaş, üstünü çıkartarak elindeki jilet ile kendisini zarar verip, zaman zaman da çatının kıyısına gelerek yürekleri ağza getirdi. Çatıdaki kiremitleri de yola fırlattı. Yaklaşık bir saat çatıda duran vatandaş, bir süre sigara içti. Polis ekiplerinin ikna çabalarıyla çatıdan indirilen vatandaş, tedavisinin yapılması için polis eşliğinde ambulansla hastaneye sevk edildi. S.B'nin daha önceden de farklı tarihlerde intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. - KIRIKKALE