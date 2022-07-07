Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Haberler

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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin savrularak aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin savrularak aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Çorum D-200 karayolunun 65. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 06 BDF 563 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarptı. Savrulan otomobil, aynı yönde seyreden M.B.'nin kullandığı 06 CBH 912 plakalı otomobil ile çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken, yolculardan ise Ö.A., M.A., N.A., S.B.A., E.B. ve Z.E.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale Çorum 3. Sayfa Haberler

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