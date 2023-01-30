Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale- Çorum D200 karayolu üzerindeki Büyükyağlı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.N.T. (23) idaresindeki 06 KA 0071 plakalı otomobil, A.A. (67) yönetimindeki 06 EB 7629 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan B.Y. (15), F.Y. (18), M.A. (61) ve C.A. (42) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KIRIKKALE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırıkkale Çorum 3. Sayfa Haberler

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