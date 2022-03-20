Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haberler

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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kırıkkale'de kavşakta iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Kırıkkale'de kavşakta iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'de Doğu Bulvarı Osmangazi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hıdır K. idaresindeki 06 RSR 77 Ford marka otomobil ile Güler Ş.'nin kullandığı 06 BB 0506 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüleri ile yolculardan 1 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan Hıdır K. Güler Ş. ve H.İ.S. ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Otomobiller çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi, Kırıkkale, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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