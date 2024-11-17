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Kırıkkale'de İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Kırıkkale'de İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Kırıkkale-Ankara D200 yolunda meydana gelen kazada, bir otomobil demir bariyere çarptı ve ardından aynı yönde seyreden başka bir otomobil ile çarpıştı. Olayda bir yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 kara yolunun 14. kilometresindeki Irmak Virajlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. idaresindeki 06 BHL 260 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir bariyere çarptı. O sırada aynı yönde seyreden A.B. yönetimindeki 38 AL 094 plakalı otomobil de bu araca çarptı. Olayda bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekiplerince, kaza alanında yapılan tahkikatın ardından maddi hasar gören araçlar çekiciyle otoparka kaldırıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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