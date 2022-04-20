Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, D200 karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Ç. idaresindeki 34 JD 2334 plakalı otomobil, Süleyman Ö. yönetimindeki 71 EL 411 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Otomobil sürücülerinden Süleyman Ö. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Süleyman Ö., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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