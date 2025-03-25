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Kırıkkale'de İki Hükümlü Cezaevine Gönderildi

Kırıkkale'de İki Hükümlü Cezaevine Gönderildi
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Kırıkkale'de jandarma ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlüyü yakalayarak cezaevine gönderdi.

Kırıkkale'de "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkisi olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan arama kararı bulunan H.C. (49) isimli şahıs yakalandı. Şahsın, kesinleşmiş 5 yıl 9 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Aynı operasyonda, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N. (23) de gözaltına alındı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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