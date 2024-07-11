Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de Husumetliyi Vuran Sanığa 25 Yıl Hapis Cezası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de 2 yıl önce husumetlisini tabanca ile vurarak öldürmekten yargılanan sanık, duruşmada pişman olduğunu söyledi. Sanık, 25 yıl 17 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırıkkale'de 2 yıl önce husumetlisini tabanca ile vurarak öldürmekten yargılanan sanık, duruşmada pişman olduğunu söyledi. Sanık, 25 yıl 17 ay hapis cezasına çarptırıldı.

16 Aralık 2022 tarihinde Atatürk Bulvarı üzerindeki iş yerinin önünde husumetlisi Hilmi Alkan'ı (34) tabanca ile vurarak öldüren E.A.'nın (24) Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık E.A., tutuksuz olarak yargılanan sanıklar R.Z. ve B.T. ile avukatlar ve tarafların yakınları katıldı. Duruşmada söz hakkı verilen sanık E.A., pişman olduğunu belirterek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık E.A.'ya "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 17 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar R.Z. ile B.T. ise beraat etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale Mahkeme Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki

 Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme

Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme

 Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu

Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu

 Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title