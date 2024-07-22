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Kırıkkale'de Husumetli Tarafından Vurulan Şahıs Hayatını Kaybetti

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Kırıkkale'de yaşanan olayda, husumetli olduğu kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan bir şahıs hastanede hayatını kaybetti. Şahıs, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kırıkkale'de husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurulan şahıs, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kırıkkale çevre yolu üzerindeki Kırıkkale Yüksek Hızlı Tren Garı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulvi Kaleli (49) ile husumetli olduğu öğrenilen G.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle G.A., pompalı tüfekle ateş ederek Kaleli'yi iki bacağından da yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı şahıs, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ulvi Kaleli, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Ankara'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi G.A., kaçmaya çalışırken Karacalı Caddesi'nde gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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