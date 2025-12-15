Haberler

Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Kırıkkale'de 19 yaşındaki E.O., husumetli olduğu A.T.'yi karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahaleleri sonrası A.T. hastaneye kaldırılırken, E.O. gözaltına alındı.

Kırıkkale'de 19 yaşındaki genç, husumetli olduğu şahsı karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Kalatepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.O. (19) ile A.T. (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.O., A.T.'yi karnından bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, şüpheli E.O. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
