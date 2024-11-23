Kırıkkale'de Husumet Kavgasında Silahlı Saldırı

Caddede karşılaştığı husumetlisini tabancayla vurdu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir kişi, caddede karşılaştığı husumetlisini bacağından tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Osman Tiryaki Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, caddede karşılaştığı C.T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle saldırgan, tabancayla C.T.'yi bacağından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.