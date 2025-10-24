Kırıkkale'de Hükümlüler Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda iki hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma ve Kadına Karşı Basit Yaralama" suçlarından aranan S.İ. (31) ile "Bina Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranan G.D. (24) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan S.İ.'nin 1 yıl 8 ay 7 gün, G.D.'nin ise 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından her iki hükümlü de Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yapılan açıklamada, kamu güvenliğini sağlamak ve aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi. - KIRIKKALE