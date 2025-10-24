Haberler

Kırıkkale'de Hükümlüler Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Kırıkkale'de Hükümlüler Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' ve 'Hırsızlık' suçlarından aranan iki hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda iki hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma ve Kadına Karşı Basit Yaralama" suçlarından aranan S.İ. (31) ile "Bina Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranan G.D. (24) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan S.İ.'nin 1 yıl 8 ay 7 gün, G.D.'nin ise 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından her iki hükümlü de Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yapılan açıklamada, kamu güvenliğini sağlamak ve aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası kararı dopingi

CHP kararı sonrası Borsa'da sert hareketler! Kritik eşik aşıldı
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Merkez Bankası'ndan yeni adım! Reeskont kredilerinde limit artırıldı

Merkez Bankası'ndan kritik adım! 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.