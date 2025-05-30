Kırıkkale'de Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'de 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 30 yıl 11 ay 2 gün hapis cezası olan A.U. isimli şahıs, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 30 yıl 11 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şahısların tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, " cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan A.U. isimli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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