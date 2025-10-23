Kırıkkale'de Hükümlü Polis Ekiplerince Yakalandı

Kırıkkale'de hakkında "hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Operasyon kapsamında hakkında 1 yıl 5 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yapılan açıklamada, "Kamu düzeni ve huzurun temini için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - KIRIKKALE