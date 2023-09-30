Kırıkkale'de Hırsızlık Yapan Şahıs Bağ Evinde Yangın Çıkardı

Kırıkkale'de hırsızlık yaptığı bağ evini kundaklayan şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çullu Mahallesi'nde bir bağ evine giren H.B.A. isimli şahıs, güneş enerjisi paneli, matkap, testere, ot biçme ve çapa makinasını çaldı. Evi kundakladıktan sonra Ç.D. ve E.A.'yı çağıran şahıs, çaldığı eşyaları araca yükleyerek satış yapmak istediği mekana götürdü. Hırsızlık olayının 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden İl Jandarma Komutanlığına bildirildi.

Hırsızlık olayının aydınlatılması için harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde şüpheli şahıs H.B.A.(34) ile arkadaşları Ç.D. ve E.A.'nın bulunduğu mekan kısa sürede tespit edildi, Cumhuriyet savcısının talimatıyla da gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince, olayın gerçekleştiği bağ evinde yaptığı inceleme yapıldı.

Karakolundaki yapılan işlemlerin ardından H.B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.A. ve Ç.D., ifadelerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. Çalınan eşyalar ise tutanak karşılığında sahibine teslim edildi. - KIRIKKALE