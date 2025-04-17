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Kırıkkale'de Hırsızlık ve Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçundan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Hırsızlık ve Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçundan Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'de, çeşitli suçlardan 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hakkında 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Bahşılı ilçesinde yapılan operasyonda, "Kişi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hırsızlık" suçlarından aranan H.K. (34) isimli şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Hükümlü şahsın hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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