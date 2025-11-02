Kırıkkale'de Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.P. (29) yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.P., tutuklandı. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel