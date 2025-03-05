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Kırıkkale'de Hırsızlık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Hırsızlık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'de polis ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 1 ay hapis cezası bulunan N.D. isimli şahsı düzenledikleri operasyonla yakaladı. Hükümlü, işlemlerin ardından tutuklandı.

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, hırsızlık suçundan 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D. isimli şahsı tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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