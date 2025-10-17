Kırıkkale'de Hırsızlık Suçlusu Firari Yakalandı
Düzenlenen operasyonda, hakkında 36 hırsızlık kaydı ve 27 yıl hapis cezası bulunan B.G. isimli firari hükümlü yakalandı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında 36 kaydı ve 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında 36 ayrı suç kaydı bulunan B.G. isimli şüpheli yakalandı. 12 dosyadan toplamda 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Kamu düzeni ve huzurun sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğü bildirildi. - KIRIKKALE