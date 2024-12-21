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Kırıkkale'de Hemzemin Geçitte Otomobile Yük Treni Çarptı

Kırıkkale'de Hemzemin Geçitte Otomobile Yük Treni Çarptı
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Kırıkkale'de hemzemin geçitte arıza yapan bir otomobile yük treni çarptı. Sürücünün son anda kurtulması nedeniyle yaralanan olmadığı bildirildi. Kazanın ardından itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kırıkkale'de hemzemin geçitte arıza yapan bir otomobile yük treni çarptı. Sürücünün son anda kurtulduğu kazada metrelerce ray üzerinde sürüklenen otomobil hurdaya döndü.

Kaza, akşam saatlerinde Çullu Caddesi üzerindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.U. idaresindeki 71 AAG 481 plakalı Opel marka otomobil, hemzemin geçitte arızalanarak hareket edemez hale geldi. Bu sırada makinist G.K. yönetimindeki yük treninin yaklaştığını fark eden sürücü Y.E.U. aracını terk ederek uzaklaştı. Yük treninin çarptığı otomobil, metrelerce sürüklenerek hurdaya döndü. Kazada yaralanan olmazken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kazanın ardından duman çıkan otomobile müdahale etti. Tren seferleri, kaza nedeniyle kısa süreliğine durduruldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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