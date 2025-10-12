Haberler

Kırıkkale'de Hayvan Otlatma Tartışması Kanlı Bitti

Kırıkkale'de Hayvan Otlatma Tartışması Kanlı Bitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de arazide hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan tartışmada, yabancı uyruklu çoban bir yaşlı adamı darbetti. Yaşlı adam ise ruhsatlı av tüfeğiyle çobana ateş ederek ağır yaraladı. Olayda çobanın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kırıkkale'de arazide hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan tartışmada yabancı uyruklu çoban, yaşlı adamı darbetti. Olayın ardından yaşlı adam, oğlunun üzerine kayıtlı ruhsatlı av tüfeğiyle çobanı vurarak ağır yaraladı.

Olay, Hasandede köyü Baraj yolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Y.B. (65) ile arazide küçükbaş hayvanları otlatan Suriye uyruklu çoban E.E.M. (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle yabancı uyruklu çoban, yaşlı adamı darbetti. Y.B. ise oğlunun üzerine kayıtlı ruhsatlı av tüfeğiyle çoban E.E.M.'ye ateş etti. Gözüne ve kafasına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan çoban, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Çobanın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayda kullanılan tüfek muhafaza altına alınırken, yaşlı adam jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı

Erdoğan'dan Mısır'daki zirve öncesi tarihi İsrail çağrısı
2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu

2 ülke araya girdi, dünyayı tedirgin eden çatışma son buldu
Güne depremle uyanan ilimiz için Naci Görür'den korkutan değerlendirme

Güne depremle uyanan ilimiz için Naci Görür'den korkutan değerlendirme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya, Arda Güler'i konuşuyor: Bulgar duvarını yıktı

Tüm ülke Arda'yı konuşuyor! Atılan manşetleri görmeniz lazım
Güne depremle uyanan ilimiz için Naci Görür'den korkutan değerlendirme

Güne depremle uyanan ilimiz için Naci Görür'den korkutan değerlendirme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.