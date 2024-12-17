Kırıkkale'de Halk Otobüsü ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı, 7 Yaralı

Kırıkkale'de halk otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kaletepe Mahallesi 1026. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. (45) yönetimindeki 71 ACK 342 plakalı Karsan marka halk otobüsü ile Ç.G. (25) idaresindeki 06 BE 6011 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile yolculardan P.Ş. (32), H.G. (87), D.E. (52), G.U. (54) ve S.K. (34), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince kaza alanında yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE