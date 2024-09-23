Kırıkkale'de Halk Otobüsü ile Motosiklet Çarpıştı: 14 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki 14 yaşındaki genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı arkadaşının ise tedavisi sürüyor.

Kaza, akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Kafkas Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. yönetimindeki 71 ACK 341 plakalı yolcu halk otobüsü ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 71 ADM 596 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucunda, motosiklette bulunan Batuhan Akçalı (14) ve T.U.V. (14) ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 14 yaşındaki Batuhan Akçalı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. T.U.V.'nin tedavisi ise sürüyor.

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Maddi hasar gören motosiklet ve otobüs yoldan ise kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE