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Kırıkkale'de Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'de jandarma ekipleri, vergi usul kanununa muhalefet suçundan aranan E.G.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti. Hükümlünün 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olduğu belirlendi.

Kırıkkale'de hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Çelebi ilçesinde düzenlenen operasyonda, "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan aranan E.G. (49) isimli şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde şahsın hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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