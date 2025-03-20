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Kırıkkale'de Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'de vergiden kaçakçılık nedeniyle 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez ilçe Bağlarbaşı Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.K. (56) yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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