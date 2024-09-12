Kırıkkale'de Hakkında Hapis Cezası Bulunan Şahıs Teslim Edildi

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçlarından hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., şehir merkezinde gözaltına alındı. Hükümlü şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE