Kırıkkale'de Hakkında Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince hakkında 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Emniyetten yapılan açıklamada, kamu düzeni ve huzurun sağlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtildi. - KIRIKKALE