Kırıkkale'de Hakkında 15 Yıl Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve hükümlü şahsın kaçması suçundan hakkında 15 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde gözaltına alındı. Zanlı, yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE