Kırıkkale'de Hakaret Suçundan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de "hakaret" suçundan 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, "Hakaret" suçundan 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ö. isimli hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Yapılan açıklamada, kamu düzeni ve huzurun temini için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - KIRIKKALE