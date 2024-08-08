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Kırıkkale'de Hafriyat Kamyonunun Lastikleri Alev Aldı

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Kırıkkale'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun lastikleri alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Kırıkkale'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun lastikleri alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Edinilen bilgilere göre, H.K. idaresindeki 71 FN 495 plakalı çekiciye bağlı römorkun arka lastikleri, balatalarının ısınması sonucu alev aldı. Durumu fark eden sürücü, hemen aracını güvenli bir şekilde yol kenarına çekerek, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, müdahale ettiği yangını kontrol altına aldı. Yangında araçta maddi hasar meydana geldi. Trafik ekiplerince bir süre araç trafiğine kapatılan karayolu, soğutma çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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